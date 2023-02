Il Napoli ha presentato all'Uefa l'elenco dei giocatori che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della. Resta fuori dalla lista, mentre sono presenti entrambi i volti nuovi arrivati nel mercato di gennaio, Gollini e Bereszynski. La squadra di Spalletti se la vedrà agli ottavi di finale ......la squadra in vista della volata finale dellaLeague, dove affronterà agli ottavi di finale l'Eintracht Francoforte il 21 febbraio. Nella lista continua a rimanere escluso Diego, dopo ...

Sky - Lista Champions, Zerbin e Demme verso l’esclusione: le ultime Tutto Napoli

Demme out dalla Champions, Cdm: "Per Spalletti al suo posto ci sono già 2 soluzioni" Tutto Napoli

Napoli, UFFICIALE: svelata la lista Champions, ancora out Demme, i nuovi acquisti... Calciomercato.com

UFFICIALE - Lista Champions SSC Napoli, Spalletti lascia fuori due azzurri: i convocati CalcioNapoli24

Napoli, ecco la lista Uefa per la Champions: fuori Demme e Zerbin - ilNapolista IlNapolista

Corriere del Mezzogiorno – Champions, Demme fuori dalla lista: Spalletti valuta due soluzioni. Anche Diego Demme non è stato inserito nella lista Champions League. L’edizione odierna del quotidiano ha ...Napoli, Inter e Milan saranno impegnati in Champions League, Juventus e Roma in Europa League ... Gollini quello di Sirigu, Demme, come in estate, è l’unico escluso. Chi invece ha dovuto prendere ...