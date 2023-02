Centri sociali nel liceo occupato Spunta il laboratorio di antifa-boxe

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Laboratori di "", contro il 41-bis e corsi per la lotta no Tav: a Torino ildiventa territorio dei

...a dare sistematicità ad una materia in cui sussistono fonti normative eterogenee e distinti... mediante interventi idonei a soddisfare i loro bisogni, sanitari e sociosanitari, con ...... ma anche trae periferie e investire in tutto il Paese su tempo scuola, dotazione e ...mobilitazione e utilizzeremo ogni strumento per rimettere l'uguaglianza al centro dei processi, ...

"Centri sociali nel liceo occupato". E spunta anche il laboratorio di "antifa-boxe" ilGiornale.it

Manifestazioni dei Centri sociali sul liston contro i 7 antagonisti indagati - Video ilgazzettino.it

Zapata, manifestazione e corteo per le strade di Sampierdarena: "Il centro sociale non si tocca" GenovaToday

Scontri tra centri sociali e forze dell'ordine, indagati anche due trevigiani TrevisoToday

Lotta no Tav e centri sociali nel liceo occupato: è allarme per le infiltrazioni estremiste ilGiornale.it

Obiettivo del nuovo centro antiviolenza – come ha spiegato il vicesindaco ... Di Berardino, che ha seguito l’intero iter dell’iniziativa in virtù della delega al sociale, era accompagnato dalle ...Parte dalla Commissione Affari sociali del Senato l’iter del disegno di legge delega ... ad una materia in cui sussistono fonti normative eterogenee e distinti centri di azione amministrativa che ...