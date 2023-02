C’è Posta per te | sabato 4 Febbraio 2023 | due ospiti internazionali speciali

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Grandie sorprese nella prossima puntata di C’èper te. L’appuntamento con Maria De Filippi e le sue buste è fissato per, l’ultimo prima dello scontro con Sanremo. La regina di ascolti ha deciso di invitare dueper altrettante storie cariche di emozione e lacrime, in perfetto stile defilippiano. Scopriamo chi sono. Leggi anche: Come partecipare a C’èper te C’èper te, due bigalla corte di Maria Maria De Filippi ha sempre buon occhio nella scelta dei suoiper le trasmissioni e anche in questo nuovo appuntamento con il programma di buste e incontri, non ha sbagliato un colpo. Per la ...