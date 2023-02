C’è Posta per Te | Il Volo e Federica Pellegrini ospiti della quinta puntata

(Di venerdì 3 febbraio 2023) C’èper Te, sabato 4 febbraio quinto appuntamento con il people show di Maria De Filippi:in studio Ilcon Matteo Giunta Sabato 4 febbraio in prima serata su Canale 5 torna l’immancabile appuntamento in tv con il people show C’èper te. Al centro dello studio una busta che separa destini, sogni e speranze di famiglie, amici, innamorati. Conduce come sempre Maria De Filippi, che grazie alla sua capacitò di comprendere ed intercettare bisogni e fragilità dei protagonisti racconta le emozionanti vicendegente comune con l’intento di giungere ad un happy end. C’èper Te – Matteo Giunta eDue bellissimi regali coinvolgono la campionessa ...

Ascolti 4 febbraio 2023 in prima serata su Canale5 C'èper Te, dalle 21:32 alle 00:45, ha conquistato una media di 4.472.000 spettatori con share del 29%. Su Rai1 chiude la stagione in bellezza Carlo Conti con la finale di Tali e Quali, in onda ...L'INPS, ricordiamo, non invia mai messaggi dielettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili, proprio per evitare questo tipo di situazioni e rischi. L'Istituto non richieste ...

C'è Posta per te, Federica Pellegrini piange in studio: ecco il motivo Corriere dello Sport

C'è posta per te: la quinta puntata del 4 febbraio 2023 Tvblog

C’è posta per te: Federica Pellegrini Campionessa anche nella vita Today.it

C'è posta per te: Graziana incanta tutti, ma la decisione finale è una delusione Today.it