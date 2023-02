C’è il decreto regionale | alla Basile-D’Aleo il liceo scientifico di Scienze applicate

E Meloni irrompe in tv: "La sfida di Cospito è allo Stato"Rave, dalla Camera arriva il via libera alla fiducia. Corsa contro il tempo in Senato per l'ok alla manovra ...Le dichiarazioni del ministro Schillaci 'Il Piano oncologico nazionale è uno strumento strategico, arriveranno 20 mln di euro con ilMilleproroghe che rafforzeranno il Piano. Le cui ...

Memorandum Italia-Libia e decreto anti-Ong: tutto torna, tranne la dignità Il Fatto Quotidiano

Decreto carburanti, come è cambiato: dal bonus trasporti all’accisa mobile, cosa c’è Corriere della Sera

Caro carburanti, decreto trasparenza: un mese per adeguare i ... HDmotori

Dl aiuti quater, dal superbonus al 90% allo sblocca trivelle: cosa c'è ... Il Sole 24 ORE