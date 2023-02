C’è guerra e guerra

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si resta più che turbati ogni qual volta si viene a conoscenza delle migliaia di morti causate dalle tante guerre e guerriglie che attualmente si stanno combattendo ai quattro angoli del mondo. Quelle vittime sono le espressioni più tragiche dei dissidi tra chi le combatte, esasperate fino all’ ultimo stadio. Facendo più sensazione, dette forme di scontro mettono in ombra altre espressioni di violenza che in genere non sfociano in fatti di sangue. Non per tanto le stesse sono meno sconvolgenti delle prime. Se non combattimenti veri e propri, si porrebbe il quesito avendo calma e serenità di pensiero, di come definire tutto quanto turba il quieto vivere, dovunque spunti il sole. Questa premessa alle considerazioni che seguono ha l’ambizione di togliere il velo al perché la violenza dilaghi in misura sempre più consistente e simile alla barbarie. Per completezza, l’uso al plurale di ...