CdS – la frecciata al veleno contro i Blues

(Di venerdì 3 febbraio 2023) 2023-02-03 16:53:01 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Dopo la chiusura della sessione invernale dei trasferimenti la Premier League torna in campo, ma in Inghilterra continua a far discutere il faraonico mercato del Chelsea che solo a gennaio ha speso circa 330 milioni di euro (121 solo per strappare il centrocampista argentino Enzo Fernandez al Benfica). Cifre che hanno suscitato clamore e destato la sorpresa di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool atteso domani (sabato 4 febbraio) dalla trasferta sul campo del Wolverhampton. Guarda la gallery La classifica degli acquisti più costosi del mercato di gennaio La battuta sul Chelsea “Il mercato del Chelsea? Non dirò nulla senza il mio avvocato…”. Così l’allenatore tedesco ha scherzosamente risposto in conferenza stampa a una domanda sugli investimenti fatti dai ...