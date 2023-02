Cattelan accoglie Elettra che si sfoga | “Sono in terapia è un brutto periodo per me | sono vittima di tre traumi”

Leggi su biccy

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Alessandroha accoltoLamborghini con una grande festa, ma appena lei si è seduta ha colto immediatamente l’occasione perrsi. “Come va? Eh.. Questo è unper me,triste e disillusa dalle persone“. Il conduttore, palesemente preso alla sprovvista, ha provato a indagare maLamborghini ha subito specificato che non c’entra niente suo marito. “Quest’anno saranno tre anni che misposata, con lui parlo in inglese ma ho imparato a capire anche l’olandese. Nessun problema con mio marito per fortuna, ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio. In questi giorni ho pianto tanto e mio marito mi è stato sempre al mio ...