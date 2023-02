... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "la ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "la ...

Castan ricorda la comparsa del tumore: “Persi 15 kg in due settimane. Temevo di morire” ItaSportPress

Pellegrini regala la vittoria alla Roma, Bologna ko con brivido finale Goalist

La Roma ricorda un salvataggio di Castan e Benatia: la risposta dei ... Siamo la Roma

VIDEO - Castan: "In bocca al lupo a tutti e forza Roma" Il Romanista

Ex rossoblù - Leandro Castán si ritira dal calcio giocato Calcio Casteddu

Il brasiliano ha ricordato la sua esperienza alla Roma durata dal 2012 ... (Calciomercato.com) In un’intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, l’ex giallorosso Leandro Castan si è raccontato ...Il brasiliano ha ricordato la sua esperienza alla Roma durata dal 2012 al 2016 e dal 2017 al 2018. (Il Romanista) Leandro Castan è stato intervistato da ‘Cronache da Spogliatoio’ e ha ripercorso la ...