Caso Zaniolo | spunta il certificato medico

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Colpo di scena nel, adessoanche il. Il 31 gennaio, infatti, è stato inviato alla Roma un documento in cui si dichiara che il giocatore si trova nell’impossibilità di allenarsi e ha necessità di 30 giorni di riposo. Motivo del suo stress emotivo è quanto successo nei giorni scorsi, soprattutto dopo il tentativo di aggressione subito sotto casa da parte di alcuni tifosi. Ildiè stato convalidato dalla Roma. Per questo stamattina l’attaccante è stato convocato dalla società a Trigoria, dove si è sottoposto a una visita specialistica: i controlli hanno confermato la necessità di un periodo riposo. Nei prossimi giorni dunquenon si allenerà né in gruppo né ...

Il caso Zaniolo-Roma regala ogni giorno colpi di scena che attirano l'attenzione dei tifosi ma poco hanno a che fare con le prestazioni in campo del talento giallorosso. Cosa dice il certificato ...Zaniolo presenta un certificato medico, prognosi di 30 giorni poi nuove visite