Caso Juve | i fan club si uniscono | ecco il comunicato contro la penalizzazione

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 febbraio 2023), i fanbianconeri di tutto il mondo siin un: la risposta dopo il pesante -15 Glintus Official Fandi tutto il mondo lanciano una risposta dopo il pesantissimo -15 per ilplusvalenze.il. IL– A seguito di un’attenta lettura ed analisi delle motivazioni della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC sono emerse numerose criticità, di cui ne riportiamo solo alcune per ragioni di sintesi. Applicazione distorta del diritto sportivo, già di per sé strutturalmente incompleto Violazione de più basilari principi di diritto: giusto processo, diritto al contradditorio Applicazione in sede di revocazione, in ...