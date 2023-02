Caso Cospito | scorta anche per Donzelli | la decisione del Viminale dopo aver assegnato la tutela ai sottosegretari Delmastro e Ostellari

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non sono solo i duealla Giustizia AndreaDelle Vedove e Andreaadricevuto lale vicende di questi giorni sul. Il, secondo quanto risulta al Fatto Quotidiano, ha deciso di assegnare unaa Giovanniè il parlamentare che alla Camera ha riferito alcuni colloqui di Alfredoavvenuti durante l’ora di socialità con altri detenuti, conversazioni riportate in un’annotazione del Dap. Subitoil suo intervento in aula alla Camera sono scoppiate le polemiche: quei colloqui potevano essere riferiti? L’annotazione del Dap è un atto ...

... nel corso della conferenza stampa a Berlino dopo l'incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha risposto ad una domanda suldi Alfredoe le dichiarazioni del sottosegretario ...La presidente del Consiglio ha poi detto di non voler affrontare ilDonzell - Delmastro. 'Non credo sia un tema che interessi alla stampa internazionale e su questo risponderò volentieri domani'

Caso Cospito, Myrta Merlino allo studente occupante: "Attenti con le parole, sono dispiaciuta" La7

Cospito, botta e risposta tra Borgonovo e Serracchiani: "Perché siete andati da lui e non dagli altri" La7

Caso Cospito, il Dap smentisce Delmastro: “Informazioni che non dovevano essere diffuse” La Stampa

Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Un cul de sac, una strada senza sbocco: questa è la situazione in cui si troverebbe lo Stato it ...“Abbiamo in questo momento un problema che molti stanno sottovalutando: lo Stato italiano è oggetto di attacchi da parte degli anarchici in Italia e fuori dai confini nazionali”, attacchi che mirano a ...