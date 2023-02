Caso Cospito | nuovo attacco di Delmastro ai dem

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Mi pare assurdo che i miei avversari politici, che non perdono occasione per chiedere che sia rimosso il segreto di Stato su tanti drammatici dossier come quelli su Ustica e le grandi strade mafiose, oggi richiedono invece esattamente il contrario”. È quanto ha detto a Il Biellese il sottosegretario alla Giustizia, Andrea, tornando sul. Perè grave che quattro parlamentari del Pd, oltre a incontrare, abbiano sentito due boss interessati all’abolizione del 41 bis E perché dovrebbero farlo? “Perché – sostiene il sottosegretario di FdI – hanno qualcosa di scomodo da nascondere. Donzelli ha accennato in aula al fatto che mentreparlava con i mafiosi in carcere riceveva anche la visita di una delegazione del Pd. Ebbene, in un’intervista al ...