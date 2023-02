Caso Cospito | notte tranquilla a La Sapienza occupata - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L'azione degli studenti contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. L'occupazione dovrebbe andare avanti fino al corteo previsto per domani sabato 4 febbraio. Mulè: 'Manifesti ...

La polemica sulnon si placa e di giorno e in giorno si arricchisce di altri interessanti particolari, a partire dalle ultime dichiarazioni dello stesso 56enne di Torino, in sciopero della fame da 106 ...Sale il livello di attenzione in relazione al: i sottosegretari alla Giustizia Andrea Delmastro e Andrea Ostellari sono stati messi sotto scorta. Andrea Delmastro sotto scorta: la decisione e le conseguenze . Andrea Ostellari sotto ...

Caso Cospito, Meloni fa scudo a Delmastro. Nordio: nessun segreto violato la Repubblica

Cospito: gli anarchici entrano nelle scuole romane. E la polizia irrompe nella sede studentesca RomaToday

Caso Cospito, dialoghi tra boss e reati: gli atti sensibili sul 41 bis che Delmastro non poteva divulgare la Repubblica

Caso Cospito, il Dap smentisce Delmastro: “Informazioni che non dovevano essere diffuse” La Stampa

Caso Cospito, sotto scorta Ostellari e Delmastro. I magistrati in visita all'anarchico in carcere. Lui: "Se p… La Stampa

Il caso Alfredo Cospito continua a catalizzare il dibattito politico. Dopo le polemiche per le affermazioni di Giovanni Donzelli alla Camera, al centro della vicenda è tornata la revoca o meno del 41 ...Tre relazioni sul caso Cospito sono arrivate sul tavolo del ministro Carlo Nordio e giungono in parte a valutazioni diverse. Un primo parere arriva dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino. Il ...