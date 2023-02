Caso Cospito Meloni | Non dobbiamo dividerci

Leggi su agi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) AGI - "Noi abbiamo in Italia un problema che molti stanno sottovalutando. Lo Stato italiano è oggetto degli attacchi degli anarchici con l'obiettivo di rimuovere il carcere duro, obiettivo a cui punta la mafia. Le minacce ai politici e allo Stato stanno aumentando mentre in Italia il dibattito è su un altro livello". Il presidente del Consiglio Giorgiada Berlino dove ha incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha affrontato uno dei temi più caldi della politica italiana. "ragionare a livello più alto.trovare il modo per non. E' un invito che faccio a me stessa" e a tutti su questo fronte, "oggi c'è una minaccia reale. Vorrei richiamare tutti alla responsabilità", ha continuato il presidente del Consiglio.