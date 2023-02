Case green | attenti alla mannaia dell’Ue

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 3 febbraio 2023) In Italia, tutti i partiti di maggioranza (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia) e almeno due di opposizione (Italia Viva, Azione) hanno espresso critiche radicaliproposta di direttiva europea, che prevede l’obbligo di effettuare rilevanti e costosi interventi di efficientamento energetico sugli immobili esistenti entro pochissimi anni. A questi partiti va chiesto ora di essere conseguenti nell’attività svolta a Bruxelles dai loro referenti. Il testo che sarà posto in votazione il prossimo 9 febbraio nella Commissione industria del Parlamento europeo, che venga o meno modificato sulla base di accordi notturni raggiunti in riunioni semi-clandestine, provocherebbe in Italia effetti devastanti. Come detto e ridetto, il provvedimento contrasta in modo netto con le peculiarità del patrimonio immobiliare italiano (risalente nel tempo e di proprietà diffusa, sovente di ...