Cartelle fiscali | niente rottamazione in queste regioni | cittadini infuriati

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non ci sono buone notizie per i) che non riceveranno lo sconto. Ecco in qualinon ci sarà ladelleIl governo Meloni si è insediato da pochi mesi ed è stato subito alle prese con l’importantissima legge di Bilancio 2023. Si tratta di una riforma particolarmente importante per il Paese, nella quale si definisce cosa si farà durante l’anno e dove verranno investite le risorse. Ecco leche non aderiranno alladelle(Ilovetrading)Tra le misure che hanno fatto più parlare di sé vi è certamente la nuova “Pace fiscale” che permetterà a milioni diin debito con il Fisco di ricevere degli sconti ...