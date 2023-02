Carola Carpanelli insultata | la replica della corteggiatrice di Uomini e Donne

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 3 febbraio 2023) In questo periodo,, attualedi Federico Nicotera, sta ricevendo un bel po’ di critiche e insulti sui social. A generare l’ira dei fan sono state alcune foto pubblicate dalla ragazza sul suo account personale di Instagram. A quanto pare, molti non hanno apprezzato il suo esibizionismo, ma stavolta lei ha deciso di non rimanere in silenzio. Ecco cosa è successo. I pesanti insulti controdisi è beccata una pioggia di insulti sui social in queste ore. La ragazza ha pubblicato delle foto in cui è in posa, ben vestita e con uno sguardo piuttosto seducente. Molti utenti del web, però, non stanno apprezzando il suo esibizionismo, sta di fatto che l’hanno duramente attaccata. Alcuni ...