Carnevale 2023 ad Ardea | il programma completo degli eventi

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 3 febbraio 2023)– La Giunta Comunale di, con deliberazione n. 9 del 31 gennaio scorso, ha approvato un atto di indirizzo per richiedere un contributo al Consiglio regionale del Lazio volto a finanziare le iniziative relative alla “Festa di”. In particolare, su indirizzo dell’Assessore ai Servizi alla Persona, Simone Centore, la Giunta ha stabilito che sarà il Comune dia promuovere l’iniziativa, affidando l’organizzazione alla Pro Loco diAPS con la collaborazione e direzione artistica dell’Associazione “White CloudOnlus”, con realizzazione dei carri allegorici a cura di Giorgio Muraretto e Marco Aggio. Per la realizzazione dell’evento è prevista una spesa complessiva di 20.000,00 Euro, di cui 15.000,00 richiesti come contributo al Consiglio regionale del Lazio e ...