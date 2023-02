Cannavaro | “Svegliamo il leone che è in noi | i tifosi ci aiutino per un bene comune”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiChiuso il calciomercato, per ilvento è tempo di immergersi totalmente nel campionato. Archiviato un deludente mese di gennaio, un solo punto conquistato in tre gare, i giallorossi sono attesi dallo scontro salvezza contro il Venezia. Domani, al “Ciro Vigorito“, la formazione di Fabioandrà a caccia di un successo che manca dall’11 dicembre scorso. A presentare la sfida con i lagunari è stato lo stesso tecnico giallorosso, intervenuto in conferenza stampa. Settimana – Questa è una finale non perché devo motivare i giocatori, è uno scontro diretto che ha un valore in più. C’è grande rammarico perché ci siamo complicati la vita da soli, pur avendo fatto buone partite siamo tornati a casa con zero punti. C’è, però, la consapevolezza di essere una buona squadra, abbiamo dei valori e dobbiamo svegliare il ...