Cancro raro di 2 chili nel torace | intervento d’urgenza a Palermo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un tumoredi oltre 30 centimetri e del peso di circa 2– ancora più eccezionale considerando che a ospitarlo era una donna di appena 35 kg – è stato asportato con uneseguito agli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello disu una paziente di 70 anni. La neoplasia, un cosiddetto tumore fibroso solitario della pleura, di origine mesenchimale, le occupava per intero la cavità pleurica destra, comprimendole il polmone. Per questo la signora è arrivata da un altro ospedale siciliano con una grave insufficienza respiratoria, è stata trasferita in Rianimazione e operata il mese scorso dall’équipe di Chirurgia toracica del Villa Sofia-Cervello, diretta da Giuseppe Agneta, con la collaborazione dei dirigenti medici Fabio Lupo e Mariano Di Martino. ...