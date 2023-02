Camerota | pericolo crollo sul costone | ancora chiusa la strada del Mingardo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPochi giorni dopo la buona notizia del finanziamento per il risanamento delroccioso, ladelè statanuovamente al transito per l’intera giornata. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un grosso masso in bilico dalroccioso. Il Comune ha emanato un’ordinanza per vietare il transito con qualsiasi mezzo e anche a piedi. Pochi giorni fa, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Scarpitta aveva festeggiato la notizia che dopo il finanziamento di 5 milioni e mezzo di euro per il risanamento del tratto a ridosso delladelerano arrivati dalla direzione generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile un nuovo finanziamento di 3 milioni e mezzo per l’intervento ...