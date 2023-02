Ilpiù significativo riguarda invece l'indirizzo agricoltura ( - 30). Inanche l'indirizzo industria e artigianato per il made in Italy ( - 12), l'enogastronomico ( - 8), l'...... nonostante ildemografico che interessa il territorio di riferimento. Nella Scuola dell'Infanzia si rileva una leggera crescita degli alunni: risultano 26 bambini e anticipial plesso ...

Enrico Galiano sul calo di iscrizioni al Liceo Classico e la mentalità aziendalista che si è insinuata a scuola Il Libraio

Calo di iscritti al liceo classico, Gramellini: “Il classico non ti spiega “come” funziona il mondo, ma ti abitua a chiederti “perché” Orizzonte Scuola

Il liceo classico rischia di sparire ed è un male Panorama

Calo di iscritti al liceo classico, Galiano: “A scuola si è insinuata la mentalità aziendalità” Orizzonte Scuola

-61 iscritti: il calo demografico colpisce la materne, ma non tutte. A Santa Rita, Mirafiori e Vanchiglia più bimbi TorinOggi.it

REGGIO EMILIA – Si sono chiuse il 30 gennaio le iscrizioni alle scuole superiori della provincia di Reggio per il prossimo anno scolastico: al termine delle operazioni online per le famiglie, sono ris ...Ma è un segnale in controtendenza rispetto al generale calo degli iscritti registrato a livello nazionale Non proprio, o almeno non di sicuro. Complice il complicato meccanismo interno stabilito per ...