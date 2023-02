Call My Agent Italia ultima puntata con Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti | come finisce la prima stagione

Il regista principale è Luca Ribuoli (MyItalia ) che dirige i primi 4 episodi, mentre la regia degli altri è affidata a Giacomo Martelli (episodi 5 - 7 - 8) e Alessandra Gonnella (...Si conclude la prima stagione diMy- Italia che, vista la sua brillantezza, non può di certo essere l'ultima. Prosegue il racconto dei tic, vezzi, malvezzi, birignao, manie, ipocondrie, passioni e ossessioni dello stardom ...

Emanuele Cocollini (Gruppo Centro): "Publiacqua, call center ... Comune di Firenze

Call My Agent - Italia, la recensione degli episodi 5 e 6 Sky Tg24

Telefonate dai call center, il fallimento del Registro delle opposizioni: chi si è iscritto ne riceve di più leggo.it

Codice di condotta e operatori certificati per smascherare i call center molesti Il Sole 24 ORE

Attacco hacker ai sistemi informatici, il call center di Publiacqua ... tvprato.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Call My Agent Italia ultima puntata con Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti. Call My Agent Italia come finisce la prima stagione ...