(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ci avevano sperato tanto. Più volte erano arrivati dal Terzo polo segni di approvazione, se non di vero e proprio entusiasmo, nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo. Tanto che qualcuno presagiva addirittura una possibile operazione di raccordo fra parte della maggioranza di centrodestra e l'opposizione targata-Renzi. “Le parole disulle intercettazioni sono completamente condivisibili”, scriveva su Twitter il leader di Azione, in un lontanissimo 6 dicembre 2022. Ma ancora due giorni fa, nel suo breve intervento al Senato, Matteo Renzi descriveva il Guardasigilli come “un galantuomo, liberale, eletto con FdI”. Un ministro da difendere dalle “due colonne di FdI, che dicono esattamente il contrario di quello che il ministro ha detto sino a oggi”, aveva aggiunto, riferendosi chiaramente alla coppia ...

La sua nuova casa politica è Azione, il Partito creato da Carloche al Pd ha rimproverato ... I giovani però non hanno ancora provato sulla loro pelle l'delle disillusione. Per questo ...L'di Maran per il pantano che è diventato il Pd, è comprensibile. In questi giorni quel ... mentre votava con Giorgia Meloni sull'Ucraina, che Carloera un traditore perché voleva ...

Calenda e l'amarezza su Nordio: "Profonda delusione per il suo operato" Il Foglio

Calenda, l'amarezza per il 10% mancato: «Il No di Draghi ci ha fatto ... Open

Massimiliano Quadrini, la rivincita dei sindaci AlessioPorcu.it

Elezioni 2022 le ultime notizie del 7 agosto la Repubblica

Emma Bonino batte Calenda, ma resta fuori dal Senato. E nel ... Open

Dopo averlo eletto a punto di riferimento terzopolista, ora il leader di Azione lascia trasparire tutta la sua disapprovazione su Twitter: "Peccato" ...