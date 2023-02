Calciomercato Napoli | ci provano per Osimhen Ma servono 100 milioni

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 febbraio 2023), due club sarebbero pronti a provarci per l’attaccante nigeriano in estate. Ma la richiesta è altissima Secondo quanto riferito da ESPN, l’ottimo campionato chesta facendo alha attirato gli interessi di PSG e Manchester United, che sarebbero pronti a fare follie per il nigeriano in estate. La richiesta del club azzurro resta però molto alta: serviranno infatti almeno 100di euro per strappare l’attaccante ai partenopei. L'articolo proviene da Calcio News 24.