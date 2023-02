Calciomercato | Aouar via da Lione | la decisione sul futuro

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 3 febbraio 2023)è stato per diversi anni uno dei centrocampisti più interessanti del panorama europeo. Infatti il giocatore delha sempre avuto grandi estimatori, soprattutto in Italia, dove Juve e Milan l’avrebbero voluto volentieri.verso la Liga Tuttavia il centrocampista delha deciso quale sarà la sua prossima meta. Secondo quanto riportato da Goal.com,si è promesso al Betis di Siviglia. Fa un certo effetto vedere, dopo l’accostamento a Juve, Milan ed Arsenal, questa scelta di approdare in Spagna. FOTO: Getty –-Lille Tuttavia Antonio Cordon, DS del Betis, si sta già muovendo per la prossima stagione, in modo da regalare a Manuel Pellegrini, allenatore del Betis, una squadra per affrontare la ...