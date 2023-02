Mancherà invece Arnautovic che sarà sostituito da Zirkzee: "Ha fatto bene, deve continuare così: è il minimo per un giocatore del suo livello", Proseguendo con i singoli,Motta degli ...Resta solo un piccolo dubbio legato all' 'esperienza' visto che forse deve ancora assimilare per bene i dettami di Italiano Bologna, Motta non recupera pezzi In conferenza stampaMotta è stato ...

Bologna, Posch: ''Stiamo giocando un gran calcio, Thiago Motta ... Footballnews24.it

Calcio: Thiago Motta 'A Firenze serve un Bologna attento e veloce' Tiscali

Bologna, Thiago Motta: “Arnautovic non recupera. Ottavo posto Vediamo” Calcio in Pillole

Fiorentina-Bologna, la conferenza di Thiago Motta Fantacalcio ®

Thiago Motta: "Vietato pensare all'Europa" Sport Mediaset

Il tecnico rossoblù a due giorni dalla sfida con la Fiorentina dà il benvenuto a Kyriakopoulos e blocca l'attaccante ...Dany Mota, la difesa della Samp può traballare: e la velocità di Ikonè... Gli schierabili secondo il team di Fantaredazione ...