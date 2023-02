Calcio | Moggi a bordo campo Juve Primavera | procura Figc indaga

La Procura federale della Figc ha aperto un'indagine sulla presenza di Luciano, ex dg bianconero, a bordo campo della partita della Juve Primavera in casa del Napoli, il 14 gennaio scorso.non può accedere nel recinto di gioco di nessuna partita della federcalcio, in quanto radiato dopo Calciopoli. La Procura guidata da Giuseppe Chineè vuole accertare le responsabilita' di chi ha ...L'ex dirigente, radiato per Calciapoli, presente alla sfida tra le formazioni Primavera: ma non avrebbe potuto entrare in campo. Sul caso già ascoltato Gianluca ...

Il procuratore federale vuole fare chiarezza sull'episodio e accertare la violazione eventuale: poiché radiato per i fatti di Calciopoli, L'ex dirigente, radiato per Calciapoli, presente alla sfida tra le formazioni Primavera: ma non avrebbe potuto entrare in campo. Sul caso già ascoltato Gianluca Pessotto