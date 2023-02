Calcio | Baroni ' Lecce non deve perdere entusiasmo | sfida Cremona conta'

"Con Verona e Salernitana abbiamo perso, ma le prestazioni ci sono state", dice il tecnico dei salentini LECCE - Alla vigilia della trasferta di Cremona, mister Marcoaffronta in conferenza stampa il momento non positivo, almeno per quel che riguarda gli ultimissimi risultati, di una squadra che ha perso contro gare importanti come quelle con Verona e ...Pochi dubbi da sciogliere anche per, che sull'out sinistro di difesa dovrebbe preferire ...nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di...

Cremonese-Lecce, la conferenza di Baroni Fantacalcio ®

Baroni: "Rispetto per la Cremonese ma andremo lì con coraggio ed identità. Contenti del mercato" Calcio Lecce

Lecce, Baroni: “Contro la Cremonese gara intensa. Mercato Io contento” ItaSportPress

Baroni: “A Cremona partita che conta tanto Ci dobbiamo abituare” LeccePrima

Baroni: “Attenzione mentale, concentrazione e capacità di essere sempre in partita”. I convocati per la sfida di Cremona Leccenews24

I giallorossi ospiti della rivelazione della stagione che hanno appena eliminato la Roma in Coppa Italia dopo aver fatto lo stesso contro il Napoli.Riprendere la marcia verso la salvezza interrotta dopo lo stop contro Verona e Salernitana. Il Lecce di Marco Baroni partira' per Cremona con l'obiettivo ...