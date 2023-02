Calcio | Arsenal | Arteta ' Jorginho perfetto per nostro gioco'

(Di venerdì 3 febbraio 2023) "Giocatori di personalità come lui servono" LONDRA (INGHILTERRA) - "Bisogna adattarsi alle circostanze e sentiamo di aver migliorato la squadra". Mikel, tecnico dell'capolista in ...

"Giocatori di personalità come lui servono" LONDRA (INGHILTERRA) - "Bisogna adattarsi alle circostanze e sentiamo di aver migliorato la squadra". Mikel Arteta, tecnico dell'capolista in Premier, è soddisfatto del mercato di gennaio e in particolare dell'arrivo in extremis di Jorginho. "Sapevamo che nel mercato bisogna adattarsi ed essere flessibili - commenta - ...tutte le notizie diarteta tomiyasu Leggi i commentiestero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem"...

Calcio: Arsenal, rinnova Gabriel Martinelli Tiscali

Arsenal, ufficiale il rinnovo di Martinelli: firma fino al 2027 Calcio in Pillole

UFFICIALE: Arsenal, arriva il rinnovo di Gabriel Martinelli. Ha firmato fino al 2027 TUTTO mercato WEB

Arsenal, Tomiyasu pazzo di Arteta: “Sa tutto di calcio. Vogliamo la Premier League” ItaSportPress

Pronostici calcio, Everton-Arsenal: 2+Over 2.5 a quota 2.20 - La ... La Gazzetta dello Sport

'Giocatori di personalità come lui servono' LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Bisogna adattarsi alle circostanze e sentiamo di aver migliorato ...Intervista a GOAL per il difensre giapponese dell'Arsenal Takehiro Tomiyasu ... "Interpretiamo meglio il calcio di Mikel. Abbiamo giocatori nuovi ma la cosa più importante è che comprendiamo meglio la ...