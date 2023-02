Cafiero a Sanremo con Gianluca Grignani

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 3 febbraio 2023)accompagnerà alla chitarra, in gara al Festival dicon il brano “Quando ti manca il fiato”. Un privilegio per l’artista che da anni è membro della band die al quale è legato da una sincera stima e amicizia. Dopo l’esperienza a2015, sempre in veste di chitarrista accanto al cantautore milanese,è pronto a calcare nuovamente il palcoscenico dell’Ariston per una performance travolgente.presenterà al Festival “Quando ti manca il fiato”, un brano intimo e dirompente che evidenzia la singolare poeticità del cantautore, capace di toccare il cuore. Fin dal suo esordio, avvenuto nel 1994 aGiovani con “La mia storia tra le dita”, ...