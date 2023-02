(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ariedo Braid, ex dirigente del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al presente e al futuro dei rossoneri

"Personaggi come Galliani eche hanno vinto tutto colsono determinanti in provincia. I tempi sono cambiati. Prima alle neopromosse in A bastavano pochi ritocchi, ora gli organici vanno ......Ariedoha confermato: 'Non credo che si faccia, ma vediamo…'. Intanto la Cremonese ha virato sul cileno del Genoa, Pablo Galdames (classe 1996). Bakayoko è in prestito al, ma il ...

Braida: “Il Milan mi ha sorpreso negativamente, ma si può riprendere” Pianeta Milan

Braida: “Milan in crisi Sono stupito. All’Inter toglierei quelli che segnano” fcinter1908

Braida sul Milan: "Da milanista spero possa tornare presto a vincere. Se Ibra può servire Sempre" Milan News

Milan, senti Braida: 'Bakayoko alla Cremonese Non credo' Calciomercato.com

Colpo Cremonese: Braida si prende un centrocampista del Milan ... Monza-News

Le parole del consigliere strategico della Cremonese: "Mi ha sorpreso negativamente il Milan nelle ultime partite" ...Intervenuto su Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", l'ex dirigente rossonero, ora alla Cremonese, Ariedo Braida ha parlato così del calcio italiano: ...