Bottas e Guanyu alla guida dell' Alfa Romeo Tonale plug - in hybrid Q4

(Di venerdì 3 febbraio 2023) TORINO - Si è svolto anche quest'anno il consueto ritiro prestagionalea squadra F.1presso la factory di Sauber Motorsport ad Hinwil, in Svizzera, quartier generale del team. In un ...

Quale modo migliore per mettere alla prova la nuova Alfa Romeo Tonale plug - in hybrid Q4 se non metterla tra le esperte mani di due piloti di Formula 1. E così Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, i piloti dell'Alfa Romeo F1 Team, hanno saggiato tutte le capacità del nuovo SUV alla spina del Biscione durante il consueto ritiro prestagionale della scuderia impegnata nel ...

La collaborazione tra Sauber F1 Team e Alfa Romeo sta giungendo al termine. La stagione 2023, sarà l'ultima . Ma arrivano notizie positive ...