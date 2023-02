Bosch - 2022 complesso | ma ricavi e utili crescono a doppia cifra

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Laha affrontato un contesto operativo moltonel corso del, ma è comunque riuscita ad accresceree profitti. Il fatturato totale ha raggiunto gli 88,4 miliardi di euro, il 12% in più rispetto al 2021, mentre l'utile operativo è cresciuto del 15,6%, arrivando a 3,7 miliardi, per un margine in salita dal 4% al 4,2%. "Il difficile eserciziodimostra ancora una volta cheè a prova di crisi e possiede una forte capacità innovativa", ha affermato il presidente Stefan Hartung. "In un contesto sfidante, stiamo creando le nostre opportunità di crescita in tutto il mondo con investimenti mirati e rafforzando la nostra presenza internazionale". Il peso della mobilità.sta ampliando il proprio raggio d'azione, per esempio nel campo ...