Borsa | Wall Street apre in calo | Dj - 0 | 34% | Nasdaq - 1 | 71%

Si muovo in ribasso le azioni statunitensi , dopo che i dati macroeconomici hanno mostrato un mercato del lavoro teso , che quindi potrebbe minare gli sforzi della Federal Reserve per rallentare l'...Street apre in calo con i dati sul lavoro americani. Il Dow Jones perde lo 0,34% a 33.946,63 punti, il Nasdaq cede l'1,71% a 11.993,61 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,97% a 4.138,...

La diretta da Wall Street | Meta accantona il metaverso, punta sull’AI e vola in borsa (+25%). Nasdaq +3,2% Milano Finanza

Borsa: Cnh Industrial (-10%) affonda, pesa crollo titolo a Wall Street Borsa Italiana

La diretta da Wall Street | Balzo del Nasdaq (+1,9%) dopo il rialzo dei tassi Fed di 25 punti base Milano Finanza

Wall Street si muove senza scossoni dopo Federal Reserve Borsa Italiana

Borse, Europa riparte da Pil Usa e Tesla. Milano ai massimi da un anno Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 feb - Apertura in calo a Wall Street. L'entusiasmo di ieri dovuto alla trimestrale di Meta Platforms, culminato in una seduta in forte rialzo che ha porta ...Wall Street apre in calo con i dati sul lavoro americani. Il Dow Jones perde lo 0,34% a 33.946,63 punti, il Nasdaq cede l'1,71% a 11.993,61 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,97% a 4.138, ...