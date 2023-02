(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ladiavvia l'ultima seduta della settimana inaumento, in scia aldel listino tecnologico Usa del Nasdaq, e in attesa di ulteriori indicazioni dalle trimestrali societarie. ...

Ladiavvia l'ultima seduta della settimana in leggero aumento, in scia al rialzo del listino tecnologico Usa del Nasdaq, e in attesa di ulteriori indicazioni dalle trimestrali societarie. Il ......37: si profila avvio in rialzo per Europa nel giorno Bce, a Milano occhi su Tim 02 febbraio - 08:18: Nikkei chiude in rialzo dello 0,2% dopo 'mini' rialzo tassi Fed

Borsa: Tokyo, apertura in leggero rialzo (+0,19%) Agenzia ANSA

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,31%) Agenzia ANSA

Borsa: Tokyo, apertura in leggero rialzo (+0,19%) Tiscali Notizie

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,31%) - Ultima Ora Agenzia ANSA

Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,63%) Agenzia ANSA

(ANSA) - TOKYO, 03 FEB - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in leggero aumento, in scia al rialzo del listino tecnologico Usa del Nasdaq, e in attesa di ulteriori indicazioni ...Il fondo si è fatto avanti sulla rete, smarcandosi così dalle attuali trattative. Il titolo apre a +10 a Piazza Affari. Avvio in verde per i principali listini europei nel giorno del nuovo rialzo dei ...