(Di venerdì 3 febbraio 2023) I primi scambi confermano l'avvio fiacco di Piazza Affari e delle principali Borse dell'area euro: l'indice Ftse Mib acede lo 0,4% con Francoforte in calo dello 0,7%, mentre Londra è piatta. ...

I primi scambi confermano l'avvio fiacco di Piazza Affari e delle principali Borse dell'area euro: l'indice Ftse Mib acede lo 0,4% con Francoforte in calo dello 0,7%, mentre Londra è piatta. In Piazza Affari bene Pirelli e Unicredit, che salgono rispettivamente dell'1,8% e dell'1,2%. Intesa è positiva dello 0,...Appiattita la performance del principale indice delladi, che passa di mano con un - 0,41%, a quota 26.988,75 in apertura. 03 - 02 - 2023 09:02

Borsa: Milano debole con Europa, bene Pirelli e Unicredit Agenzia ANSA

Borsa: Milano debole con Europa, bene Pirelli e Unicredit Tiscali Notizie

Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,41% Agenzia ANSA

Borsa Milano sale dopo Bce, volano Tim e Ferrari, affonda Cnh Yahoo Finanza

Borsa di Milano oggi 3 febbraio: il Ftse Mib è debole, così come le altre piazze europee in una giornata indebolita dai conti delle Bige Tech Usa. Spread sotto i 180 punti. Borsa di Milano oggi 3 ...(ANSA) - MILANO, 03 FEB - I primi scambi confermano l'avvio fiacco di Piazza Affari e delle principali Borse dell'area euro: l'indice Ftse Mib a Milano cede lo 0,4% con Francoforte in calo dello 0,7%, ...