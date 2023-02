Borsa | Europa parte fiacca | Londra piatta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Mercati azionari del Vecchio continente di qualche frazione sotto la parità in avvio di seduta: ladi Francoforte cede lo 0,6%, con Parigi in calo dello 0,4%, mentre Amsterdam e Madrid cedono lo ...

++ Borsa: Europa chiude con un balzo, Francoforte +2,2% ++ Agenzia ANSA

Borsa di Milano oggi 3 febbraio ... Parte in rosso Telecom e anche Enel ed Eni sono in perdita. In Europa, il Dax tedesco e il Cac francese viaggiano sotto la parità a -0,96% e -0,68%. Il FTSE 100 ...(ANSA) - MILANO, 03 FEB - I primi scambi confermano l'avvio fiacco di Piazza Affari e delle principali Borse dell'area euro: l'indice Ftse Mib a Milano cede lo 0,4% con Francoforte in calo dello 0,7%, ...