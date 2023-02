Borsa | Europa in calo sulla delusione conti Big Tech Disoccupazione Usa a minimo da 1969

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Piazza Affari la peggiore, realizzi su Intesa Sanpaolo dopo i. Euro si conferma a 1,09 dollari. Petrolio stabile e prezzi del gas naturale in leggero rialzo. Spread resta sotto 190 punti, rendimento decennale risale al 3,97%

***peggiora dopo dato lavoro Usa, - 1,4% Milano, euro giu' (RCO). 03 - 02 - 23 14:33:01 (0401) 0 NNNNPiazza Affari, la piu' penalizzata in, e' scesa fino a - 1,4%, Francoforte perde lo 0,8%, Parigi lo 0,3%. Il cambio tra euro e dollaro e' scivolato fino a 1,085. Nel mese di gennaio negli ...

Borsa: Europa contrastata in attesa di Wall Street, Milano -1% Agenzia ANSA

++ Borsa: Europa chiude con un balzo, Francoforte +2,2% ++ Agenzia ANSA

Borsa: Europa parte fiacca, Londra piatta Agenzia ANSA

Borsa, Europa in calo sulla delusione conti Big Tech. Attesa per il lavoro Usa Il Sole 24 ORE

Pesano realizzi su Intesa, Cnh e Ferrari, giu' utility (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 3 feb - La delusione arrivata dai Big Tech dop ...Il risultato esclude 1,4 miliardi di accantonamenti per Russia e Ucraina. Il ceo Messina: «Miglior risultato nella storia della banca. Essenziale remunerare gli azionisti». Via a buyback da 1,7 miliar ...