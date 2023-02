Borsa | Asia chiude settimana incerta | debole Hong Kong

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente fiacchi nell'ultima seduta della settimana: ladi Tokyo è salita dello 0,3%, con Shanghai in calo dello 0,6% e Shenzhen dello 0,3%. Debole Hong Kong, in ribasso dell'1,3% dopo un indice Pmi servizi cinese in ripresa che fa temere un ritiro ...Seduta positiva per ladi Tokyo in scia al rialzo del listino tecnologico americano del Nasdaq, grazie ad alcune trimestrali positive, ed in attesa di ulteriori indicazioni dalle corporate societarie. L'indice ...

Borsa: Asia chiude in ordine sparso dopo la Fed Agenzia ANSA

Borsa: rialzi in Asia, oggi Fed decide sui tassi, Tokyo +0,07% Agenzia ANSA

