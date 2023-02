Boom di visualizzazioni per la terza stagione di Mare Fuori

(Di venerdì 3 febbraio 2023) I primi sei episodi delladi(qui la nostra recensione) sono stati rilasciati su RaiPlay. La serie tv, amatissima dal pubblico, ha colpito nel segno anche questa volta. Nel giro di pochissimi giorni, infatti, i click sono schizzati alle stelle. Le storie dei ragazzi rinchiusi nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli hanno lasciato un’impronta profonda nel cuore degli spettatori. Sono soprattutto i più giovani ad apprezzare questo titolo. La metà di loro non ha più di 25 anni. Non si tratta solo di un racconto di violenza e criminalità perché in ballo ci sono sentimenti veri e sinceri, enfatizzati dalla vita dietro le sbarre. Stando ai dati della piattaforma,è il contenuto più visto di sempre. È sufficiente pensare che, in meno di 24 ore, ci sono ...

Mare Fuori 3 si conferma un grande successo per la Rai, come dimostra il nuovo boom di visualizzazioni su RaiPlay per il lancio della stagione. Il 1 febbraio a mezzanotte sono infatti usciti i primi 6 episodi della nuova stagione, direttamente in streaming: verranno poi ...

