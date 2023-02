“Bombe micidiali per i russi” Ultima fornitura degli Usa all' Ucraina | ecco i super-missili

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ulteriori armi dagli Usa all'. Il Paese guidato da Volodymyr Zelensky riceverà leGlsbd (Ground Launched Small Diameter Bomb), con una gittata di 150 chilometri. La decisione del presidente Joe Biden è stata annunciata subito dopo il «no» all'invio dei jet F-16, deciso per non inasprire la tensione con Mosca. Sono armi prodotte da Boeing e Saab Group, modificando la GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB) di Boeing con l'aggiunta di un motore a razzo. GLSDB è un razzo planante con una piccola bomba attaccata. Saab afferma che può colpire un bersaglio da qualsiasi angolazione entro un metro. «La precisione di GLSDB è così elevata che può colpire nel raggio di un pneumatico per auto», ha dichiarato Saab sul suo sito web. L'arma viene lanciata da sistemistici terrestri, compreso l'Himars recentemente fornito ...