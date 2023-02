Bologna | Thiago Motta | «Rimaniamo concentrati | su Arnautovic…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Le parole di, allenatore del, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Tutti i dettagliha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-. PAROLE – «Niente è cambiato fino a quello fatto fino ad oggi, piedi per terra e siamoe focalizzati sulla Fiorentina per fare il meglio. Ottavo posto? Non vedo favorite, non guardo aldilà della prossima partita.. dipende dal momento, ogni gara è contro una squadra diversa, non vedo una favorita, prepariamo una sfida contro una squadra diversa. Arnautovic non è ancora a disposizione, vedremo quando rientrerà in che condizione sarà per capire quando tornerà con la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.