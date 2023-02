Bollette | come funzionano le rimodulazioni di prezzo per chi ha un contratto sul mercato libero E quali sono i rischi per i consumatori

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il carodi luce e gas si fa sentire per tutti, ma ad alcuni va molto peggio. Si tratta di tutti queiche hanno sottoscritto contratti con offerte che prevedono una rimodulazione dopo un certo periodo di tempo. E che stanno quindi ricevendo lettere dai propri fornitori in cui vengono avvertiti che la loro offerta è scaduta o è in scadenza per cui bisogna applicare le nuove tariffe, che nella maggior parte dei casi risultano quasi raddoppiate. Questi contratti – dopo il parere del Consiglio di Stato, l’intervento del governo e la marcia indietro dell’Antitrust, e nonostante la netta contrarietà delle associazioni deiinfatti esclusi dal blocco delle modifiche unilaterali previsto nel dl Aiuti bis. Cosa succede quindi a questirimasti con il cerino in ...

...alla conferma delle misure oggi in vigore (sperando anche in prezzi del gas più bassi emeno care) o c'è una strategia per reperire diversamente i soldi necessari per interveniregià ...E poi studiareintervenire per evitare l'effetto perverso che deriva dall'applicazione della ... visto l'acuirsi della crisi, l'aumento del costo della vita e il boom delle, non è detto ...

Bollette, come risparmiare su luce e gas Differenza fra mercato libero e tutelato e perché conviene cambiare ilmessaggero.it

Bollette luce e gas, come risparmiare: quando conviene passare al mercato libero Corriere della Sera

Bonus sociale bollette: a chi spetta lo sconto e come funziona la misura Gazzetta del Sud

Reddito di cittadinanza 2023 + bonus bollette: come funziona The Wam

Bollette, sul tavolo lo sconto da aprile per i più virtuosi: ecco come funziona Il Sole 24 ORE

Non è preclusa la facoltà di impugnare atti impositivi atipici che evidenzino, comunque, una ben individuata pretesa tributaria ...Così come viene garantito il proseguimento del percorso per il taglio progressivo del cuneo fiscale “anno dopo anno”. Infine, sulle misure contro il caro bollette, Freni ribadisce che i nuovi aiuti si ...