Bolletta gas | calo del 34 | 2% per i consumi di gennaio | i prezzi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Buone notizie per i consumatori, o almeno per tutte le famiglie che si riforniscono nel mercato tutelato:gas in nettonel mese di2023 grazie a una quotazione media del gas all’ingrosso sensibilmente più bassa rispetto a quella del mese di dicembre.A comunicarlo è l’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che entro i primi 2 giorni del mese successivo a quello di riferimento pubblica l’aggiornamento del prezzo del gas.Nello specifico, rispetto al mese di dicembre 2022 si è registrato undel -34,2% della, che però non riesce ancora a compensare l’aumento dello scorso anno: la spesa per il gas di una famiglia tipo tra febbraio 2022 e2023 è stata infatti di 1769 euro, ovvero il 36% in più rispetto all’anno precedente. ...

"ll calo del 34,2% delladelsul mercato tutelato per i consumi di gennaio è un'ottima notizia e un passo in avanti importante che mette al riparo molte famiglie. Un risultato raggiunto grazie alle concrete ...... la fatturazione delper il mese di gennaio 2023 è prevista in calo del 34,2% rispetto alladi dicembre 2022. L'ARERA prende a riferimento ogni mese il prezzo delsul mercato all'...

Meloni, calo bolletta gas grazie a concrete misure del governo Agenzia ANSA

Meloni, calo bolletta gas grazie a concrete misure del governo l'Adige

La frenata delle bollette: gas giù del 34% a gennaio. Ma l’emergenza non è finita La Stampa

Gas, bolletta in calo del 34,2% per i consumi di gennaio Virgilio

Come tagliare i costi di luce e gas in bolletta a Febbraio 2023 Se impianti a emissioni zero come la BioPiattaforma di Sesto San Giovanni saranno una leva fondamentale per tagliare le spese di casa ...Era atteso per ieri l’aggiornamento di Arera per il mercato tutelato del gas, e le notizie sono sia positive che negative. L’Autorità infatti ha annunciato che dal 1 Gennaio 2023 la bolletta del gas ...