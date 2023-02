Bimbo ucciso a 2 anni | dalle indagini la scoperta agghiacciante sulla mamma

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La dolorosa vicenda risale al 2 gennaio 2022 quando il piccolo Francesco è stato trovato privo di vita tra le braccia della madrespiaggia di Torre del Greco. Per la donna di 41scatta la terza perizia psichiatrica dopo i messaggi inviati al marito. In un primo momento si riteneva fosse stata la donna ad aver annegato il figlio fino alla morte, ma l’ipotesi sarebbe poi stata smentita dall’autopsia. Terza perizia psichiatrica per Adalgisa Gamba. Una vicenda che non trova ancora le giuste risposte per fare chiarezzatragica morte del piccolo Francesco di appena 2e mezzo. L’autopsia avrebbe scartato la morte per annegamento in acqua. Infatti nei polmoni del piccolo non fu rinvenuta acqua, ma i sospetti sono rimastidonna e ...