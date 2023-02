Bimbo scomparso a Massa Lubrense | le reazioni dei familiari | “E’ stato terribile”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Gennaro non ha detto nulla quando l’ho riabbracciato, ma gli occhi dicevano tutto”. Papà Carmine ancora deve metabolizzare quella che definisce “una grande paura, non pensavo fosse vero, che stesse succedendo proprio a me” quando parla con i giornalisti pochi minuti dopo il ritrovamento del piccolo Gennaro. E’ lui a ricostruire l’accaduto: “Io ero al lavoro stamattina, mia moglie stava preparando il latte per l’altro fratellino che ha cinque mesi, erano le 10 meno un quarto, quando Gennaro approfittando della porta socchiusa è uscito di casa e ha aperto un cancelletto che era chiuso imboccando poi il sentiero che solitamente facciamo in auto quando lo accompagno a scuola. E’ un bambino molto sveglio, riconosce I luoghi. No, non ho mai pensato lo avessero rapito, non è zona. E non ho pensato alla vicenda di Angela Celentano. Questo è un posto tranquillo. Ho ...