Bimbo di tre anni si allontana da casa e sparisce a Massalubrense | ricerche anche con unità cinofile

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Undi tresi èto stamattina dalla sua abitazione di via Vespucci, in località Nerano, nel comune di Massa Lubrense, in provincia di Napoli. La madre ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri. Sono in corso le. Il, Gennaro Rotoli, indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini. La madre ha autorizzato la diffusione della foto in aiuto alle. Sul posto, già attiva per le, una squadra del Soccorso Alpino. In arrivo sul posto altre squadre e, tra queste,uncinofila molecolare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

È stato ritrovato ed è in discrete condizioni di salute Gennaro Rotoli , il bambino dianni scomparso questa mattina a Nerano . Spaventato, il piccolo è stato trasportato in ospedale per le visite di controllo. Sul posto erano confluite tutte le forze dell'ordine. Accanto ai ...Ildianni, scomparso questa mattina a Nerano, nel Napoletano, è stato ritrovato in una stradina dietro il ristorante Quattro Passi, a Massa Lubrense. Le sue condizioni sarebbero buone. La ...

