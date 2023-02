Bimbo di 3 anni scomparso da casa nel Napoletano La madre “E’ uscito in pigiama”

'In frazione Nerano pressi Via Amerigo Vespucci angolo incrocio Villaggio Sirenuse si è smarrito un bimbetto di trecirca. Chi dovesse avere notizie contatti immediatamente la polizia municipale ...Ore d'ansia e di paura in Penisola Sorrentina . Questa mattina intorno alle 9 un bambino di tresi è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, località Nerano , nel comune di Massa ......

Bimbo di 3 anni si allontana da casa, Gennaro scomparso a Nerano: ricerche in tutta la zona Fanpage.it

Paura a Nerano, bimbo di tre anni si allontana da casa e scompare: ricerche in corso ilmattino.it

Scomparso bimbo di 3 anni a Nerano: Gennaro indossa un pigiama ed è senza scarpe La Repubblica

Massa Lubrense: scomparso bimbo di 3 anni a Nerano - Positanonews Positanonews

Napoli, scomparso bimbo di 3 anni a Massa Lubrense: ricerche in corso Adnkronos

13.51 Napoli,bimbo di 3 anni scompare da casa Un bimbo di tre anni si è allontanato stamattina dalla sua abitazione di via Vespucci, in località Nerano, nel comune di Massa Lubrense (Napoli). La madr ...Il piccolo Gennaro indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini Questa mattina intorno alle 9 un bambino di tre anni si è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, in località Nerano ( ...